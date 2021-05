Kritik an Habecks Forderung nach Waffenlieferung in Ukraine

Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen.

Kay Nietfeld/dpa

Mariupol/Berlin. Grünen-Chef Robert Habeck besucht die Frontlinie in der Ostukraine. Ein denkwürdiger Ausflug in das Krisengebiet. Und eine Äußerung passt so gar nicht zum Entwurf des Wahlprogramms seiner Partei.

Grünen-Chef Robert Habeck hat sich für Waffenlieferungen in die Ukraine ausgesprochen und ist damit auf breite Ablehnung gestoßen. Auch aus den eigenen Reihen kam Kritik an der Forderung, die Habeck kurz vor einem Besuch an der Frontlinie z