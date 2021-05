Massaker vor Wahl: Rebellen töten 14 Menschen in Peru

Pedro Castillo (l) tritt bei der Wahl gegen Keiko Fujimori (r) an.

Martin Mejia/AP/dpa

San Miguel del Ene. In zwei Wochen kommt es zum Schlagabtausch der politischen Extreme. In einer Unruheregion richten Guerilleros nun ein Massaker an und drohen den Anhängern der Rechtspopulistin Keiko Fujimori.

Zwei Wochen vor der Präsidentenwahl haben mutmaßliche Rebellen in Zentralperu 14 Menschen getötet.Unter den Opfern des Massakers in einer Bar im Dorf San Miguel del Ene in einer von Drogenanbau geprägten Unruheregion seien auch zwei Kinder,