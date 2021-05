Malis Übergangspräsident Bah N'Daw wurde in ein Militärcamp gebracht.

Bamako. Soldaten haben in Mali die Staatsführung festgenommen. Einen sehr ähnlichen Staatsstreich gab es vor neun Monaten. Die internationale Gemeinschaft reagiert empört.

Es fühlt sich an wie ein Déjà-vu. Soldaten in Mali nehmen den Staatschef fest und bringen ihn in ein Militärcamp. So will die Armee ihre Interessen durchsetzen und sich Führungspositionen in der Regierung sichern. Es passierte in der Nacht