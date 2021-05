Das Ryanair-Flugzeug bei der Landung in Vilnius.

Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Brussel. Nach der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine in Belarus wird der Ruf nach einer internationalen Untersuchung laut. Über den Verbleib des festgenommen Journalisten gibt es derzeit keine Informationen.

Die EU hat die erzwungene Landung eines Linienflugs durch belarussische Behörden in Minsk scharf verurteilt und Sanktionen gegen die Verantwortlichen in Aussicht gestellt.Zudem forderte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag im Nam