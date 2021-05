Eine Koalition aus CDU und Grünen wäre laut einer aktuellen Umfrage nicht möglich.

imago images/Sven Simon

Berlin. In einer neuen Umfrage haben die Union und die Grünen leicht an Prozentpunkten verloren und hätten in einer Koalition keine Mehrheit mehr.

Die SPD bleibt drittstärkste Kraft, die FDP legt am meisten zu. Mehrere Wunschkoalitionen wären momentan nicht möglich. Union und Grüne verlieren einer Umfrage zufolge leicht in der Wählergunst, CDU und CSU bleiben aber stärkste Kraft. Die