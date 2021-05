Die Ryanair-Maschine 737 SP-RSM ist inzwischen in Vilnius gelandet.

imago images/Scanpix/Darius Mataitis

Minsk. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat ein Flugzeug landen lassen, in dem sich ein oppositioneller Journalist befunden hat. Jetzt droht die EU mit Sanktionen.

Die EU hat die erzwungene Landung eines Linienflugs durch belarussische Behörden in Minsk scharf verurteilt und Sanktionen gegen die Verantwortlichen in Aussicht gestellt. Zudem forderte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag im Na