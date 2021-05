Solidarität mit Palästinensern: Riesendemo in London

Demonstranten während eines Protestes auf dem Trafalgar Square in London.

Vuk Valcic/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

London. Zumindest nach Angaben der Organisatoren sollen sich mehr als 180.000 Menschen beteiligt haben: London hat eine der größten propalästinensischen Demonstrationen in der Geschichte des Landes gesehen.

Tausende Menschen haben bei Protesten in Großbritannien ihre Solidarität mit den Palästinensern im Gaza-Konflikt zum Ausdruck gebracht.Die Organisatoren schätzten, dass allein bei einem propalästinensischen Protest in London am Samstagnachm