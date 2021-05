Demonstranten der „Black Lives Matter“-Bewegung (Symbolbild).

Washington. In den USA wird ein neuer Fall von mutmaßlicher Polizeigewalt gegen einen Schwarzen diskutiert. Es geht um einen Mann, der im Jahr 2019 nach einem Einsatz starb.

Ein brutaler Polizeieinsatz gegen einen Schwarzen im Bundesstaat Louisiana im Jahr 2019 sorgt in den USA für Aufsehen. Die Polizei in dem US-Staat veröffentlichte am Freitagabend (Ortszeit) Videoaufnahmen von Körperkameras der beteiligten B