Antisemitische Attacke in New York sorgt für Empörung

Polizisten stellen sich bei einem Zusammenstoß zwischen Unterstützern der Palästinenser und Unterstützern von Israel auf dem Times Square.

Ron Adar/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

New York. Am Freitagabend greifen Männer einen jüdischen Mann am Times Square in New York an. Sie äußern sich bei dem Angriff antisemitisch. Politiker zeigten sich schockiert. Nun wird ermittelt.

Die Attacke auf einen jüdischen Mann am Rande einer Demonstration in New York hat in den USA für Empörung gesorgt.Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, und New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio, verurteilten den Angriff am Freitag und