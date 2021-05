Ein Mann lässt sich in Southfield in Ohio gegen das Coronavirus impfen.

Paul Sancya/AP/dpa

Washington. In den vergangenen Monaten kam die Impfkampagne in den USA rasant voran. Inzwischen geht es langsamer vorwärts - und es kommen teils unkonventionelle Methoden zum Einsatz.

Mit neuen Anreizen auf großen Dating-Plattformen und mit Lotteriegewinnen in mehreren Bundesstaaten versuchen die USA, noch ungeimpfte Bürger zu einer Spritze gegen Corona zu bewegen.Das Weiße Haus teilte am Freitag in Washington mit, neun