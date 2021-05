Wahl in Sachsen-Anhalt: Wie bunt wird die neue Regierung?

Wahlplakate für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt stehen in Magdeburg am Straßenrand. Am 6. Juni wird gewählt.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Magdeburg. Schwarz-Rot-Grün - oder doch was mit Gelb? Eine mögliche Rückkehr der FDP in den Magdeburger Landtag könnte Ministerpräsident Haseloff die Chance geben, einen der in der CDU ungeliebten Koalitionspartner loszuwerden.

Nach fünf Jahren Ach und Krach geht Deutschlands erste Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt ihrem Ende zu. Die Koalition war aus den Trümmern des politischen Erdbebens hervorgegangen, das die AfD mit ihrem Einzug in den Magdeburger Landtag 201