Das Töten männlicher Küken ist ab Januar 2022 verboten.

dpa/Aleksandar Dancu

Berlin. Bislang werden jährlich mehr als 40 Millionen männliche Küken in Deutschland getötet. Ein Gesetz untersagt diese Praxis. Ein anderes Verfahren soll zum Einsatz kommen.

Das millionenfache Töten männlicher Küken wird in Deutschland ab Anfang kommenden Jahres verboten. Der Bundestag verabschiedete am späten Donnerstagabend ein entsprechendes Gesetz. Bislang werden in der Legehennenhaltung jährlich mehr als 4