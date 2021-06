Wie CDU-Mann Markus Kurze in Sachsen-Anhalt gegen die AfD kämpft

Schwerer Wahlkampf: Markus Kurze kämpft in seiner Heimatstadt Burg um sein Direktmandat für die CDU. "Wir müssen auch noch konservativ sein dürfen", sagt er. Rückenwind aus Berlin fühlt er nicht.

Foto: Rena Lehmann

Magdeburg. CDU und AfD sind in Sachsen-Anhalt kurz vor der Landtagswahl fast gleich stark. Wie konnte das passieren? Eine Spurensuche in der Kleinstadt Burg.

Das Problem der CDU im Osten begegnet Markus Kurze an diesem Tag im Mai in der Fußgängerzone seiner Kleinstadt namens Burg. Drei Rentnerinnen halten den CDU-Landtagsabgeordneten an, weil sie etwas loszuwerden haben. Sie kommen gleich zur Sa