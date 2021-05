Prinz William beruft Luisa Neubauer in sein Team – darum geht es

Von Prinz William in die Jury des "Earthhot Prize" berufen: Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Es klingt fast nach einem Ritterschlag für Luisa Neubauer: Prinz William hat die Klimaschützerin in sein Team für den Umweltpreis "Earthhot" berufen.

Gemeinsam mit Luisa Neubauer holte der britische Royal den Aktivisten Ernest Gibson aus Fiji an Bord. Beide sitzen jetzt neben anderen Promis in der Jury. "Es ist toll, zwei so inspirierende, junge Menschen dabeizuhaben", sagt Wil