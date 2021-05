Die USA, Russland und auch China haben seit längerem ein Auge auf die Arktis geworfen. Grund dafür sind vor allem kostbare Ressourcen in der Region sowie mögliche Schifffahrtsrouten.

David Goldman/AP/dpa

Reykjavik. Während die Großmächte um Einfluss in der Region ringen, bekennt sich der Arktische Rat dazu, dass es friedlich bleibt im hohen Norden. Auch Russland will an Dialog und Kooperation festhalten.

Russland ist neuer Vorsitzender des Arktischen Rates. Island gab die Führung in dem wichtigsten Forum zur Zusammenarbeit in der Region um den Nordpol am Donnerstag nach zwei Jahren an den russischen Außenminister Sergej Lawrow weiter.Der is