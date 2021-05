Island übergibt Vorsitz im Arktischen Rat an Russland

Die USA, Russland und auch China haben seit längerem ein Auge auf die Arktis geworfen. Grund dafür sind vor allem kostbare Ressourcen in der Region sowie mögliche Schifffahrtsrouten.

David Goldman/AP/dpa

Reykjavik. Lawrow hatte unterstrichen, wer aus Kreml-Sicht Herr über Teile der Region sein sollte. Nun übernimmt sein Land die Führung über das wichtigste Forum zur Zusammenarbeit im hohen Norden.

Russland hat für die kommenden beiden Jahre den Vorsitz im Arktischen Rat übernommen. Der isländische Außenminister Gudlaugur Thór Thórdarson reichte den Ratsvorsitz am Donnerstag in Reykjavik an seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow