In Bayern dürfen Haus- und Fachärzte nun unabhängig von der Impfreihenfolge gegen das Coronavirus impfen.

Daniel Karmann/dpa

Berlin. Immer mehr Bundesländer heben oder weichen die festgelegte Impfreihenfolge auf. In den Arztpraxen führt das zu Problemen. Leidtragende könnten auch Patienten sein, die gar nicht wegen Corona kommen.

In Bayern dürfen Haus- und Fachärzte ab heute unabhängig von der Impfreihenfolge gegen das Coronavirus impfen. In Baden-Württemberg ist das schon seit Montag möglich. Hessen will von Juni an die Impf-Registrierung für alle öffnen. Brandenbu