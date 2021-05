Kommandosoldaten des Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr demonstrieren bei einem Videodreh den Abtransport einer befreiten Geisel mittels eines Helikopters.

Marijan Murat/dpa

Calw. Seit der Festnahme eiens Offiziers ist die Debatte um Rechtsextremismus in den Streitkräften nicht zur Ruhe gekommen. Im Kommando Spezialkräfte fühlen sich viele zu Unrecht unter Verdacht gestellt.

Der Transporthubschrauber wirbelt mächtig Dreck auf. Nur Sekunden dauert es, bis sieben Kommandosoldaten, ein Diensthund und eine Frau in einem blauen Overall auf den NH90 zupreschen. Im Laufschritt geht es über die Heckklappe in die Maschi