Verwandte tragen im indischen Ghazipur die Leiche eines Angehörigen auf den Einäscherungsplatz.

Pradeep Gaur/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Neu Delhi. Das ist ein ganz trauriger Rekord: In Indien starben an einem Tag mehr als 4500 Menschen am Coronavirus.

Indien hat mehr Todesfälle im Zusammenhang mit Corona an einem Tag gemeldet als je ein anderes Land während der Pandemie. In den vergangenen 24 Stunden wurden 4529 Menschen erfasst, die in dem Land an oder mit Corona gestorben sind, wie Zah