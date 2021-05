Beim Impfgipfel Ende Mai soll es auch um Impfungen von Kindern gehen.

imago images/Laci Perenyi

Berlin. Wie geht es im Sommer mit den Corona-Impfungen weiter und werden Schüler und Studenten geimpft? Darum soll es beim nächsten Impfgipfel von Bund und Ländern gehen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am 27. Mai über das weitere Vorgehen bei den Corona-Impfungen beraten. Dabei soll es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vom Dienstag unter an