Kinder- und Jugendpsychiatrien kommen an ihre Grenzen

Eine Jugendliche sitzt in einem abgedunkelten Zimmer am Fenster.

Paul Zinken/dpa

Berlin. Die Corona-Pandemie belastet Kinder und Heranwachsende schwer: Das merken nun auch die psychiatrischen Einrichtungen.

Die Kinder- und Jugendpsychiatrien haben wegen der Corona-Pandemie ihre Belastungsgrenze erreicht. Der Bedarf an Versorgung sei in der Corona-Krise enorm gestiegen, sagte der Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie des LMU-Klinikums in M