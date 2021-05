Aus Freude am Fahren: Was für E-Autos spricht - und was dagegen

Ein Elektroauto lädt an einer Ladestation in der Region Hannover. Elektromobilität ist trotz vieler limitierender Faktoren weiter auf dem Vormarsch.

Julian Stratenschulte/dpa

Osnabrück. Eine neue Studie belegt: Elektroautos werden immer beliebter. Am Ende werden sie das Rennen machen. Ein Kommentar.

Welche rasante Entwicklung: Zwar liegen Elektroautos in der Zulassungsstatistik noch weit hinten. Doch holen sie schnell auf. Im April wurden in Deutschland 23816 elektrisch angetriebene Wagen neu zugelassen. Das entsprach bereits einem An