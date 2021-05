Das Fälschen von Impfpässen soll in Deutschland unter Strafe gestellt werden.

dpa/Sophia Kembowski

Berlin. In der Corona-Krise geraten zahlreiche gefälschte Impfpässe in Umlauf – das soll durch ein neues Gesetz unterbunden werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Fälschung von Impfpässen unter Strafe stellen. "Fälschungen sind kein Kavaliersdelikt", sagte Spahn am Dienstag den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wer falsche Angaben in einen Impfpass