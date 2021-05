Abdalla Hamdok, Premierminister des Sudan, nimmt an einer Pressekonferenz während einer internationalen Konferenz zur Unterstützung des Sudan teil.

Sarah Meyssonnier/POOL Reuters/AP/dpa

Paris. Die Demokratie in dem hoch verschuldeten ostafrikanischen Land Sudan soll eine Chance haben. Deshalb bereiten Geber ein großes Finanzpaket vor. Auch Deutschland zieht mit Millionenbeträgen mit.

Zur Unterstützung des demokratischen Übergangs wollen internationale Geber den Sudan von milliardenschweren Schulden befreien. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte nach einer Hilfskonferenz am Montag in Paris an, sein Land wolle s