Priorisierungen bei Corona-Impfungen werden aufgehoben – was Sie jetzt wissen müssen

Im Juni sollen Priorisierungen bei Corona-Impfungen aufgehoben werden.

imago images/Florian Gaertner

Berlin. Bundesweit soll die Priorisierung bei Corona-Impfungen in Arztpraxen und den regionalen Impfzentren entfallen.

In drei Wochen sollen sich nach Plänen der Bundesregierung alle Menschen in Deutschland einen Corona-Impftermin besorgen können – ohne die noch geltende feste Reihenfolge. Die Priorisierung soll ab 7. Juni aufgehoben werden, heißt es in ein