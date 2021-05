Priorisierung bei Corona-Impfungen soll am 7. Juni enden

Jens Spahn (l,CDU), Bundesminister für Gesundheit, wird in einer Hausarztpraxis mit dem Impfstoff AstraZeneca geimpft.

Guido Kirchner/dpa

Berlin. Die Corona-Impfungen nehmen immer mehr Tempo auf. Doch bisher konnten sich längst nicht alle impfen lassen, die es wollen. Jetzt gibt es ein konkreten Termin für das Ende der Priorisierung.

Bei den Corona-Impfungen in Deutschland soll ab dem 7. Juni keine festgelegte Reihenfolge mehr gelten. Die Priorisierung soll dann entfallen, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in Berlin nach einem entsprechenden Besch