Jens Spahn (l,CDU), Bundesminister für Gesundheit, wird in einer Hausarztpraxis mit dem Impfstoff AstraZeneca geimpft.

Guido Kirchner/dpa

Berlin. Die Corona-Impfungen haben Tempo aufgenommen, und die Planungen für die nächsten Etappen werden klarer. Jetzt liegt ein konkreter Termin auf dem Tisch, wann der Vorrang für bestimmte Gruppen enden soll.

In drei Wochen sollen sich nach Plänen der Bundesregierung alle Menschen in Deutschland einen Corona-Impftermin besorgen können - ohne die noch geltende feste Reihenfolge. Die Priorisierung soll ab 7. Juni aufgehoben werden, heißt es in ein