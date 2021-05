Der Eurofighter, der unter anderem von der deutschen Luftwaffe eingesetzt wird, soll von einem neuen System abgelöst werden.

Berlin. Der Eurofighter soll perspektivisch aus dem Bundeswehr-Bestand verschwinden. Jetzt hat sich Deutschland mit Frankreich und Spanien auf die Entwicklung eines Nachfolgesystems geeinigt.

Deutschland, Frankreich und Spanien haben in ihren Regierungsgesprächen über das geplante Luftkampfsystem FCAS „grundsätzliche Einigung“ erzielt. Das teilte das Verteidigungsministerium am Montag den Obleuten des Verteidigungsausschusses in