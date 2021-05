Wirtschaftliche Ausbeutung der Arktis nur noch eine Frage der Zeit

In zwei, drei Jahrzehnten könnte die Arktis eisfrei sein. Das weckt bei Anrainerstaaten wie Kanada, Norwegen oder Russland wirtschaftliche Begehrlichkeiten.

Alexander Zemlianichenko/dpa

Osnabrück. Die Arktis-Anrainer liefern sich zunehmend ein Spiel um Macht und Hoheitsrechte im bald nicht mehr ewigen Eis.

Wenn Russland in wenigen Tagen für zwei Jahre den Vorsitz im Arktischen Rat übernimmt, wird das Thema Schifffahrt im hohen Norden stärker in den Fokus rücken. Das verlautet aus Beobachterkreisen im Vorfeld des Ministertreffens des Rates am