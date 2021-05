Das Seenotrettungsschiff „Sea-Eye 4“ ist im April von Rostock aus zum Einsatz ins Mittelmeer aufgebrochen.

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Rom. Nach wie vor versuchen viele Migranten, über das zentrale Mittelmeer von Nordafrika nach Europa zu gelangen. Ein deutsches Rettungsschiff hat nun hunderte von ihnen aufgenommen.

Das Hilfsschiff „Sea-Eye 4“ hat nach Angaben der privaten deutschen Betreiber in kurzer Zeit mehr als 400 Bootsmigranten auf dem Mittelmeer an Bord genommen. Das schrieb die Organisation Sea-Eye am Montag auf Twitter. „In ihrem fünften Eins