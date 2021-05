Eskalation in Nahost: Raketenbeschuss aus Gaza ist so heftig wie nie zuvor

Israel setzte die Luftangriffe auf den Gazastreifen in der Nach zu Montag fort.

imago images/ZUMA Wire/Ashraf Amra

Tel Aviv/Gaza. Israel will den Einsatz gegen militante Palästinenser mit "voller Wucht" fortsetzen, das Ausland bemüht sich um Deeskalation.

Trotz internationaler Bemühungen um eine Waffenruhe dauert der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen an. Auch in der Nacht auf Montag griff Israels Militär nach eigenen Angaben großflächig Ziele in dem