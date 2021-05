Wer sich benzinfressende Geländewagen zulegt, soll draufzahlen, meint die Grünen-Chefin.

dpa/Kay Nietfeld

Berlin. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock präzisiert in einem Zeitungsinterview, welche Bevölkerungsgruppen sie stärker in die Pflicht nehmen will, umweltschädliches Verhalten zu reduzieren. Außerdem antwortet sie denen, die sich um die Betreuung ihrer Kinder sorgen.

Bei möglichen Regierungskoalitionen legt sich die 40-Jährige nicht fest. Bis auf die AfD könne sie sich vorstellen, mit allen Parteien zu sondieren, sagte sie der "Bild am Sonntag". Das erste Gesetz, das sie als Kanzlerin auf den Weg b