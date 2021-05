Achte Angriffswelle: Erneut Raketenalarm und Explosionen in Tel Aviv

Seit 11. Mai beschießen sich Palästinenser und Israelis mit Raketen.

AFP/ANAS BABA

Tel Aviv/Gaza. Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas eskaliert weiter. Beide Seiten haben ihre Angriffe fortgesetzt. In der Küstenmetropole Tel Aviv herrscht erneut Raketenalarm.

In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv ist am Samstag zum dritten Mal kurz hintereinander Raketenalarm ausgelöst worden. Es waren heulende Warnsirenen in der Stadt zu hören. Dies war die achte Angriffswelle seit Dienstagabend. Zuvor h