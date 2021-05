"Russlands militärische Aufrüstung in der Arktis ist besorgniserregend"

Militärübung im hohen Norden. Russland strebt eine größere Präsenz in der Arktis an. In der Region gibt unentdeckte Öl- und Gasvorkommen.

Vladimir Isachenkov/picture alliance/AP/dpa

Osnabrück. Kann der Arktische Rat wachsende Spannungen im hohen Norden einhegen? Fragen an Dänemarks Außenminister Jeppe Kofod.

Herr Minister Kofod, infolge des Klimawandels sehen wir in der Arktis eine wachsende Konkurrenz um Rohstoffe und neue Wirtschaftsräume. Was erwarten Sie vom Ministertreffen des Arktischen Rates am Donnerstag?Jüngste Daten deuten darauf hin,