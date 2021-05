Am Tag nach den antisemitischen Vorfällen steht ein Polizeiwagen vor der Synagoge in Gelsenkirchen.

Roberto Pfeil/dpa

Berlin. Brennende Israel-Flaggen und antisemitische Parolen sorgen für Empörung. Die Bundesregierung findet deutliche Worte. Und der Zentralrat der Juden richtet einen Appell an die Bevölkerung.

Die Bundesregierung hat antisemitische Demonstrationen und Aktionen in Deutschland scharf verurteilt und jüdischen Einrichtungen zusätzlichen Schutz in Aussicht gestellt.Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag, dass friedliche D