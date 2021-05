Joe Biden, Präsident der USA, spricht im Beisein von Vizepräsidentin Kamala Harris im Rosengarten des Weißen Hauses über die aktuellen Richtlinien zur Maskenpflicht.

Evan Vucci/AP/dpa

Washington. Geimpfte dürfen in den USA an vielen Orten - auch in geschlossenen Räumen - auf ihre Maske verzichten. Präsident Biden nutzt die neuen Richtlinien für einen Appell an alle noch ungeimpften Amerikaner.

US-Präsident Joe Biden hat die neuen Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC zum weitgehenden Aufheben der Maskenpflicht für Geimpfte als „Meilenstein“ im Kampf gegen die Pandemie gefeiert. „Heute ist ein großer Tag für Amerika in unserem la