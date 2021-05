Rauch steigt nach einem israelischen Luftangriff in Gaza auf.

Hatem Moussa/AP/dpa

Jerusalem/Gaza. Der Gaza-Konflikt schaukelt sich immer weiter hoch. In Tel Aviv heulen erneut Sirenen. Israel greift nun gezielt Hamas-Symbole im Gazastreifen an. In Gaza gibt es mehr als 80 Tote.

Nach der Eskalation im Gaza-Konflikt zeichnet sich vorerst kaum Beruhigung ab. Militante Palästinenser im Gazastreifen setzten auch rund 70 Stunden nach Beginn der Raketenangriffe am Beschuss Israels fest.Im Großraum Tel Aviv, dem am dichte