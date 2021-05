Ein verbranntes Auto liegt nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen auf einer Straße in Lod, rund 20 Kilometer östlich von Tel Aviv.

Ilia Yefimovich/dpa

Tel Aviv/Gaza. Der Gaza-Konflikt schaukelt sich immer weiter hoch. Angriffe und Gegenangriffe sorgen auf beiden Seiten für großes Leid. Auffällig ist diesmal, wie schnell und wo die Lage eskalierte.

Zum ersten Mal heulen am Donnerstag in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv am helllichten Tage die Raketen-Warnsirenen. Aufgeschreckte Menschen in einem großen Bürogebäude im Stadtzentrum rennen eilig in einen Schutzbunker unter der E