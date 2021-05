WHO: Indische Corona-Variante in mehr als 40 Ländern erfasst

In Indien stecken sich derzeit täglich Hunderttausende mit Sars-CoV-2 an.

Amit Sharma/AP/dpa

Genève. Sie gilt als besorgniserregend und breitet sich mit hoher Geschwindigkeit immer weiter aus. Die erstmals in Indien entdeckte Corona-Variante B.1.617 gibt es inzwischen in Dutzenden Ländern.

Die zunächst in Indien entdeckte Corona-Variante B.1.617 ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen in mehr als 40 Ländern nachgewiesen worden. Mehr als 4500 analysierte Gensequenzen aus 44 Ländern seien B.1.617 zugeo