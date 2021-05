Bruttoverdienst in der Pflege seit 2010 ein Drittel höher

Ein Infusionsbeutel hängt auf der Viszeralchirurgie-Station des Krankenhauses Havelhöhe über einem Patientenbett.

Christoph Soeder/dpa

Wiesbaden. Mangel an Pflegekräften gab es auch schon vor der Corona-Pandemie. Dabei gab es immer wieder Kritik an schlechter Bezahlung von Menschen in der Pflege. Eine Statistik zeigt: Es wurde aufgeholt.

Die Arbeit von Menschen, die in der Pflege arbeiten, ist innerhalb eines Jahrzehnts besser honoriert worden. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, sind die Bruttomonatsverdienste für Fachkräfte in Krankenhäusern und Heimen,