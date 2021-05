„Es geht hier um etwas viel Größeres als nur um einen Satz“, sagt Grünen-Politiker Boris Palmer in einem Interview.

Sebastian Gollnow/dpa

Tübingen. Er will sich bei Fußballer Dennis Aogo entschuldigen - sonst nicht. Nach Kritik an seinem Facebook-Post geht Tübingens OB Palmer in die Offensive. Und spricht von Versuchen, „Leute mundtot zu machen“.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer will sich für seine umstrittenen Äußerungen allenfalls bei Fußballer Dennis Aogo entschuldigen - sonst nicht.„Diese Entschuldigungsforderungen sind ja Teil der Empörungsrituale, mit denen versucht wi