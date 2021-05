Osnabrück. Sahra Wagenknecht redet Klartext: über "Lifestyle-Linke", "Querdenker", die Aktion "allesdichtmachen" und Boris Palmer.

"Es kommt Politikern nicht zu, Menschen, die eine andere Meinung haben, zu beschimpfen." Sahra Wagenknecht, frühere Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, warnt vor Überheblichkeit und vorschnelle Urteilen in der politischen Debatte. Deutlich kritisiert sie in diesem Zusammenhang "Lifestyle-Linke" und die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Zugleich verrät sie im Interview, wie sie über "Querdenker" denkt und warum der umstrittene Tübinger Bürgermeister Boris Palmer für sie kein Rassist ist.

Das Interview im Wortlaut

Frau Wagenknecht, Ihr neues Buch „Die Selbstgerechten“ ist zum Beststeller geworden. Haben Sie das Gefühl, eine fruchtbare Debatte auszulösen? Oder überwiegt die Konfrontation?



Mir schreiben viele Menschen, dass ich Ihnen aus der Seele spreche. Sie wünschen sich eine Politik, die endlich wieder für mehr Zusammenhalt sorgt, auch für mehr soziale Sicherheit. Sie wollen nicht in einer entfesselten Marktgesellschaft leben, in der selbst Krankenhäuser Profit machen müssen, sondern wünschen sich wieder mehr Gemeinsinn und Wir-Gefühl. Das aber wird nicht nur von rechts konterkariert, sondern auch durch eine linksliberale Identitätspolitik, die das Trennende in den Vordergrund stellt und nur wertschätzt, was von der Mehrheit abweicht.

Sie reiben sich schon seit Jahren an jenen, die Sie die "Lifestyle-Linken“ nennen. Was genau sind die schlechten Eigenschaften dieser Leute?

Es geht um die Arroganz und Überheblichkeit, mit der relativ gut situierte, meist akademisch gebildete Leute ihre Werte und ihren Lebensstil zum Muster progressiven Lebens verklären und anderen, oft deutlich weniger privilegierten Menschen vorzuschreiben suchen, wie sie zu leben, zu reden und zu denken haben. Hinzu kommt eine große Intoleranz gegenüber Andersdenkenden, die dieses Milieu kennzeichnet. Weil solche Debatten unter dem Label „links“ geführt werden, diskreditieren sie linke Politik.

Linksliberale und Lifestyle-Linke haben Ihrer Einschätzung nach kein Verständnis für die Lebensprobleme und die Weltsicht „normaler Leute“. Welche Interessen und Sorgen müssen die Linken stärker in den Fokus nehmen?

Linke Parteien sind dafür da, diejenigen zu vertreten, die es schwerer haben, denen Bildungs- und Aufstiegschancen vorenthalten werden, die zu den Verlierern von Neoliberalismus und Globalisierung gehören und unter Abstiegsängsten, Niedriglöhnen oder schlechten Renten leiden. Für diese Menschen da zu sein, ist für mich das Uranliegen linker Politik. Der Lifestyle-Linke vertritt dagegen ein relativ privilegiertes Milieu, er hat im Grunde die Seiten gewechselt.

Christoph Hardt via www.imago-images.de

Löhne und Renten müssten also im Mittelpunkt stehen, und weniger Themen wie eine gendergerechte Sprache…

Ja, wir haben riesige soziale Probleme - jetzt noch einmal verschärft durch die Corona-Krise. Viele Menschen leben in beengten Wohnverhältnissen und haben Jobs, für die es kein Homeoffice gibt. Es ist doch kein Zufall, dass das Virus am stärksten in den ärmeren Wohnvierteln wütet. Aber statt diese Menschen am Arbeitsplatz besser zu schützen, beschließt man Ausgangssperren und macht Gastronomie und Einzelhandel dicht. Wichtiges Thema bleibt zudem das Problem der Altersarmut. Da geht es nicht nur um Menschen, die schon ihr Leben lang unter Armut gelitten haben: Auch Durchschnittsverdiener machen sich große Sorgen, wovon sie im Alter leben können.

Und all das wird nicht ausreichend thematisiert? Viele Linke tun das doch …

Ja, aber bei Weitem nicht alle. Es gibt leider einen spürbaren Trend, solche Debatten für altbacken oder überholt zu halten. Stattdessen redet man lieber über anderes: Wie muss man sich gendergerecht ausdrücken? Wie können wir möglichst schnell Autos mit Verbrenner verbieten? Auch Antirassismus ist ein großes Thema.

Aber das ist doch nicht falsch…

Klar, gegen echten Rassismus muss man sich wehren. Aber wenn einer sich nur anders ausdrückt als irgendwelche Akademiker das für richtig halten, ist er deswegen noch lange kein Rassist. Oder wenn jemand den fundamentalistischen Islam ablehnt. Auch das sind Debatten, die viele Menschen als abgehoben empfinden.

Sebastian Gollnow/dpa

In diesem Zusammenhang: Die Grünen strengen ein Parteiausschlussverfahren gegen Boris Palmer an. Ist Palmer in Ihren Augen ein Rassist?

Nein. Er hat mit einem Tweet provoziert, den man nicht gut finden muss. Aber er hat ihn klar als Satire kenntlich gemacht. Im übrigen hat Boris Palmer als Politiker in der Corona-Krise mit dem Tübinger Modell einen erfolgversprechenden Weg aufgezeigt, mehr Freiheiten zu ermöglichen und zugleich das Virus einzudämmen. Das war beispielhaft. Und ich finde, ein Oberbürgermeister sollte mehr daran gemessen werden, was er real leistet, als an der Makellosigkeit seiner Tweets.

Sie selbst standen im Kreuzfeuer der parteiinternen Kritik, als sie abweichende Positionen zur Migration vertreten haben. Ist das immer noch so?

Die Debatte hat sich etwas versachlicht, auch innerhalb meiner eigenen Partei. Aber es gibt immer noch Leute, die jeden, der für eine Begrenzung der Zuwanderung eintritt, als Rassisten ächten. Auch bei anderen Themen, etwa in der Corona-Politik, haben wir ein aufgeheiztes Kima in der öffentlichen Debatte. Da wird nicht abgewogen: Ist ein Argument richtig. Stattdessen zählt schon der Umstand, dass man für ein Argument vielleicht Beifall von der falschen Seite bekommt, als Widerlegung – nach dem Motto: Das darf man nicht sagen, da könnte ja die AfD zustimmen...

Und da machen Sie nicht mit…

Es ist doch völlig absurd, so zu argumentieren. Man stelle sich vor: Es regnet den ganzen Tag und die AfD sagt: Es regnet. Sollen standhafte Linke dann wider allen Augenschein behaupten, die Sonne scheint? Wenn die Leute sehen, dass der Himmel voller Regenwolken hängt, hilft diese Art der Debatte nur der AfD.

Wie denken Sie über „Querdenken“? Wie sollte man mit den Anhängern dieser Bewegung umgehen?

Ich finde es überheblich, jeden, der mit der Corona-Politik der Bundesregierung nicht einverstanden ist, als „Covidioten“ abzuqualifizieren, wie SPD-Chefin Saskia Esken das getan hat. Es kommt Politikern nicht zu, Menschen, die eine andere Meinung haben, zu beschimpfen.

Und was ist mit den Positionen der „Querdenker“?

Ich halte es für falsch, wenn „Querdenker“ das Virus verharmlosen und elementare Regeln ignorieren. Damit gefährden sie sich und andere, dafür habe ich kein Verständnis. Aber es gab auf den großen Kundgebungen auch viele, die sehr wohl anerkennen, das Covid-19 ein gefährliches Virus ist, und die trotzdem die ewigen Lockdowns für falsch halten. Mit dieser Position haben sie anerkannte Virologen und Epidemiologen auf ihrer Seite. Diese Kritik und die Forderung, dass die politischen Entscheider sich weniger einseitig beraten lassen, teile ich.

Internetaktion #allesdichtmachen via Youtube

Neben „Querdenken“ sorgt „allesdichtmachen“ für Wirbel. Wenn Sie es je waren: Sind Sie noch ein Fan von Jan Josef Liefers und Ulrich Tukur? Oder war die auf die Corona-Krisenpolitik gemünzte Aktion letztlich doch misslungen?

Die Debatte über die Aktion bestätigt, dass wir in Deutschland verlernt haben, mit Toleranz und Respekt zu diskutieren. Wenn ich als Politikerin ein solches Video gemacht hätte, hätte man das zurecht kritisieren können. Aber die Videos wurden von Künstlern, von Schauspielern gemacht. Man konnte kaum missverstehen, dass es sich um beißende Ironie handelt, und sie damit nicht zuletzt auf die verzweifelte Situation ihrer Branche aufmerksam machen wollten, die von der Politik völlig im Stich gelassen wird. Und wenn zum Beispiel Jan Josef Liefers sagt, dass in vielen Medien so über Corona berichtet wurde, dass die Leute in möglichst große Angst versetzt wurden, dass immer die schlimmsten Szenarien an die Wand gemalt wurden, die dann nie eintraten, dann muss ich sagen: Genau so habe ich das auch empfunden. Und so möchte ich als mündiger Bürger nicht behandelt werden.

Ihre Partei ist im Deutschlandtrend gerade auf sechs Prozent gefallen, die Fünf-Prozent-Hürde ist bedrohlich nahe. Ist das jetzt die Quittung dafür, dass viele sich mehr für „Lifestyle“ als für die Probleme der Menschen interessieren?

Da kommt vieles zusammen. Besonders erschreckend ist ja, dass wir gemeinsam mit der SPD immer schwächer werden, und das, obwohl die Union sich in einer ausgesprochen desolaten Verfassung befindet. Weder die Linke noch die SPD profitiert aktuell davon. Wir haben beide das Problem, dass wir normale Leute, vor allem Nichtakademiker, Menschen, die nicht in Großstädten leben, immer weniger erreichen. Um diese Menschen müssen wir uns kümmern, statt mit den Grünen um die Wähler aus der urbanen akademischen Mittelschicht zu kämpfen. Dann können wir auch wieder bessere Wahlergebnisse erreichen.

Wenn SPD und Linke die AfD stark gemacht haben, wie Sie sagen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie man das wieder umkehren kann. Ist das vor der Bundestagwahl überhaupt noch machbar.

Die Umfragen schwanken extrem, was damit zu tun hat, dass viele Menschen keiner Partei mehr wirklich vertrauen, Aktuell sind die Grünen die Stars. Ob das bis zur Bundestagswahl hält, ist offen. Man erinnere sich: Im Frühjahr 2017 hieß der große Star Martin Schulz. Alle haben gedacht, die Wahl ist gelaufen. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Also, da kann noch viel passieren. Damit die Linken profitieren, müssen wir die soziale Frage in den Mittelpunkt unserer Politik stellen, wir müssen ausstrahlen, dass wir für den Normalbürger da sind, der um seinen Wohlstand immer mehr kämpfen muss, dass wir seine Sorgen ernst nehmen.

Blicken wir in die politische Glaskugel: Gesetzt den Fall, es gäbe die Möglichkeit einer grün-rot-roten Koalition. Würden Sie da mitmachen?



Natürlich werden wir uns keinen Gesprächen verweigern. Es kommt darauf an, zu welchen Ergebnissen man mit den Grünen kommt. Ich wünsche mir eine Regierung, die für mehr sozialen Ausgleich sorgt. Wenn wir die Möglichkeit haben, eine solche Regierung auf den Weg zu bringen, dann sollten wir das unbedingt tun. Wenn die Ungleichheit allerdings nur durch noch höhere Sprit- und Heizölpreise verschärft und die Außenpolitik noch konfrontativer wird, haben wir in so einer Regierung nichts zu suchen.

Würden Sie im Fall einer Regierungsbeteiligung auch ein Ministerium übernehmen wollen? Sahra Wagenknecht an der Seite von Annalena Baerbock und Olaf Scholz auf der Regierungsbank?

Das ist für mich die allerletzte Frage, die ich mir dann stelle, wenn wir einen guten Koalitionsvertrag haben - und nicht vorher.