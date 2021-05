Der Beschuss und seine Vorgeschichte: Was passiert in Jerusalem und Gaza?

Feuer im Gazastreifen: Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern eskaliert.

imago images/ZUMA Wire/Bashar Taleb

Gaza/Tel Aviv. Im Nahen Osten eskaliert die Gewalt: Was passiert gerade in Jerusalem und dem Gazastreifen. Was ist die Vorgeschichte?

Trotz internationaler Aufrufe zur Deeskalation dreht sich die Spirale der Gewalt zwischen Israelis und Palästinenser weiter. Auf dem Tempelberg in Jerusalem lieferten sich Palästinenser und israelische Polizisten neue Auseinandersetzungen.