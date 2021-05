Ein Mann inspiziert die Schäden an einem Haus in Ashkelon, das von einer aus dem Gazastreifen abgefeuerten Rakete getroffen wurde.

Ilia Yefimovich/dpa

Jerusalem. Militante Palästinenser feuern fast ununterbrochen Raketen auf Israel ab. Vor allem die Stadt Aschkelon steht unter schwerem Beschuss. Die Armee tötet mehrere Mitglieder radikaler Gruppen im Gazastreifen.

Militante Palästinenser haben am Dienstag ihre Angriffe auf Israel ausgeweitet und aus dem Gazastreifen hunderte Raketen abgefeuert.Das israelische Militär reagierte darauf mit Dutzenden Luftangriffen auf Ziele in dem Küstengebiet direkt am