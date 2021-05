Horst Seehofer (CSU) hat sich offenbar mit dem Coronavirus angesteckt. Einmal geimpft war er schon.

dpa/Kay Nietfeld

Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich offenbar mit Corona angesteckt, berichtet sein Sprecher.

Innenminister Horst Seehofer sei positiv auf das Virus getestet worden und befinde sich aktuell in häuslicher Isolation, teilte sein Sprecher Steve Alter am Montag mit. Nach "Bild"-Informationen erhielt er die Diagnose am Montagmorgen. Der