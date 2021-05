Steinmeier ruft zu Investitionen in Schulen und Bildung auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) verleiht den Deutschen Schulpreis 20|21 Spezial in der Kategorie "Zusammenarbeit in Teams stärken" an die Städtische Gesamtschule Körnerplatz in Duisburg (Nordrhein-Westfalen).

Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin. Geschlossene Schulen und Unterricht auf Distanz - die Corona-Pandemie hat Kindern, Eltern und Lehrern viel abverlangt. Manche Schulen entwickelten kreative Konzepte. Die besten erhalten nun Preise.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu Investitionen in Schulen und Bildung in und nach der Corona-Pandemie aufgerufen. Engagierte Schulleitungen, tolle Lehrkräfte und wegweisende Ideen reichten nicht aus, sagte er am Montag bei der