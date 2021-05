Die Airlines fliegen wieder nach Mallorca.

Palma . Madrid feiert das Ende der Ausgangssperre – Mallorca lebt weiter unter Corona-Beschränkungen. Das führt zu Protesten.

In weiten Teilen Spaniens fallen in diesen Tagen die meisten Coronaregeln, nur in einigen Regionen wie etwa auf Mallorca gelten weiterhin strenge Beschränkungen. Das sorgt auf Mallorca zunehmend für Frust. Während etwa in Spaniens Hauptstad