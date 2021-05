Die Impfdosen wurden von der Landespolizei entgegengenommen, die diese innerhalb des Landes verteilen wird. Die Leihgabe der Vakzindosen sollen der Impfkampagne in Schleswig-Holstein weiter Vorschub leisten.

Heiko Thomsen

Ellund. Astrazeneca wird in Dänemark nicht mehr verimpft. Nun soll es in SH zum Einsatz kommen.

Gegen 11 Uhr wurden die Dosen des Vakzins von Astrazeneca auf dem Rastplatz Ellund an der A7 in Sichtweite der Grenze zu Dänemark übergeben. Ministerpräsident Daniel Günther ließ es sich nicht nehmen, persönlich an der Übergabe teilzunehmen