Gewalt in Jerusalem schürt Sorge vor Eskalation

Palästinenser stoßen auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem mit israelischen Sicherheitskräften zusammen.

Mahmoud Illean/AP/dpa

Jerusalem. In Jerusalem gibt es die heftigsten Auseinandersetzungen seit Jahren. Hunderte Menschen werden verletzt. Im Fokus steht der Tempelberg. Die islamistische Hamas stellt Israel ein Ultimatum. Die Bundesregierung mahnt zur Deeskalation.

Nach heftigen Zusammenstößen in Jerusalem wächst die Sorge vor einer Zuspitzung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern.Auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Scharif/Das edle Heiligtum) in der Altstadt kam es am Montag erneut zu schw