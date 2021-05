Die Sonne geht über dem US-Kapitol auf. Die US-Bundeshauptstadt Washington soll nach Willen der Demokraten zum 51. Bundesstaat werden.

dpa/J. Scott Applewhite

Washington. Washington ist das Machtzentrum der westlichen Welt. Die Bewohner der US-Hauptstadt sind in einem Punkt aber machtlos: Im Kongress haben sie keine Stimme. Eine immer stärkere Bewegung will Washington nun zum 51. Bundesstaat der USA machen - gegen erheblichen Widerstand.

Sogar die Autokennzeichen sind in der US-Hauptstadt Washington ein Zeichen des Protests: "End Taxation without Representation" (in etwa: Schluss mit Besteuerung ohne Vertretung) stanzen die Behörden in Großbuchstaben auf die Nummernschilder